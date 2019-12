Les transports en commun gratuits pour les fêtes

À l'occasion des fêtes de fin d'année, les transports en commun du Grand-Duché seront gratuits le 31 décembre et le 1er janvier. S'appliquant seulement à la 2e classe, cette gratuité débutera à 4h du matin, jusque minuit, le 1er janvier 2020.

Tous les transports publics (y compris Adapto) seront suspendus, à partir de 20h, le mardi 24 décembre. Concernant les CFL, le transport sera assuré les journées du 25 et 26 décembre, et toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Entre minuit et 6 heures du matin, des trains spéciaux circuleront chaque heure et dans les deux sens:



- Entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch-sur-Alzette)

- Entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach)

- Entre Luxembourg et Kleinbettingen

Les autobus des réseaux AVL, CFL, RGTR et TICE termineront le soir du 24 décembre à 20h et ne reprendront leur service que vers 8h du matin le mercredi 25 décembre 2019 (Noël) et ce selon l’horaire des dimanches et jours fériés. Le jeudi 26 décembre 2019, les bus fonctionneront selon l’horaire des jours fériés. Le mardi 31 décembre 2019, les bus CFL, RGTR et TICE (avec le service de nuit) circuleront selon leur horaire normal.

Horaires adaptés

Pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les sept lignes du réseau City Night Bus seront opérationnelles. Le Call-a-Bus de la Ville de Luxembourg fonctionnera normalement également durant la période de Noël, excepté le 24 décembre, où le service n'est mis en place que jusqu'à 20h. Le 31 décembre, son horaire sera étendu au-delà de minuit, pour assurer un service jusqu’à 5h du matin, le premier jour de l'année 2020.

Concernant le tram, la période de Noël entraîne la mise en place d'horaires spéciaux, à consulter sur luxtram.lu. Pour le Nouvel An, le tram circulera du mardi au mercredi, sans aucune interruption.

(mm/L'essentiel)