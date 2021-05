Le Luxembourg a-​​t-​​il appris de la tornade de 2019?

Cet été, le Luxembourg se souviendra encore qu'il y a deux ans, le 9 août 2019, une tornade s'abattait sur le sud-ouest du pays. Une tornade «dévastatrice» écrit la revue scientifique Weather, éditée par l'American Meteorological Society et qui vient de publier un large dossier sur cet événement climatique luxembourgeois. Plusieurs centaines de maisons et d'arbres touchés, deux blessés graves, 100 millions d'euros de dégâts... après avoir rappelé le bilan, la revue a surtout cherché à comprendre.

La question reste simple, cette tornade qui a duré un quart d'heure, parcouru jusqu'à 20 kilomètres avec des vents atteignant 241 km/h aurait-elle pu être anticipée? C'est très technique, mais l'environnement atmosphérique observé le 9 août 2019 laisse penser que «le potentiel de tornade était considérable sur certaines parties du nord de la France, de l'est de la Belgique et du Luxembourg», écrit Weather. «Les images radar montrent les caractéristiques typiques d'une supercellule tornadique».

Une «procédure» réclamée par le HCPN

Plusieurs experts ont constaté, dans leur étude et grâce aux radars à haute précision, que la cellule orageuse observée depuis la région parisienne s'est intensifiée à l'approche du Grand-Duché. Ce jour-là, une «simple» alerte orange aux orages et à la grêle avait été émise par MeteoLux. «La tornade, c'est le phénomène le plus difficile à prévoir. On nous l'a reproché mais techniquement on ne pouvait pas faire mieux. Même si on l'avait repérée, on avait une fenêtre de 10 minutes», glisse un spécialiste à L'essentiel.

Dans sa publication, Weather demande à ce que le processus d'alerte aux tornades soit renforcé, alors que «200 à 400 tornades sont signalées chaque année au-dessus des terres européennes». «Le Haut-Commissariat à la protection nationale nous a demandé d'élaborer une procédure pour estimer le risque potentiel de tornade au Luxembourg», confie Luca Mathias, météorologiste chez MeteoLux. Les prévisionnistes du pays ont donc été formés depuis l'été 2019 pour analyser en profondeur des critères précis comme le cisaillement du vent, l'hélicité ou l'humidité en basse couche.

«Si un risque significatif se manifestait, il serait alors uniquement communiqué en interne entre MeteoLux et le HCPN», ajoute Luca Mathias. Le HCPN prendrait alors le relais auprès de la population si un tel cas de figure devait se reproduire. En espérant que le Luxembourg ait bel et bien gagné en expérience.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)