Des idées attendues pour Esch-​​Schifflange

Une procédure originale a été choisie pour la revitalisation de l’ancien site sidérurgique d’Esch-Schifflange. Agora, la société de développement responsable de l’aménagement de Belval, en a présenté les détails, ce jeudi, lors d’une conférence de presse. La deuxième phase des travaux d’étude intégrera ainsi un «atelier de conception urbaine». Différent du concours d’urbanisme classique, il réunira à la fois les avis d’experts internationaux et ceux de la population. Cette dernière est invitée à participer à l’élaboration des projets.

Une semaine de présentation, de concertation et d’échanges se déroulera du 29 mars au 5 avril prochain. Au programme: trois forums, un atelier participatif avec visites guidées et trois portes ouvertes pour rencontrer et échanger avec les quatre équipes spécialisées dans le développement de grands projets urbains, notamment en zones industrielles. «Les membres des équipes ont peut-être leur expertise internationale, mais pas la connaissance locale. C’est cette mémoire, cette connaissance des acteurs locaux que la participation citoyenne peut apporter», espère Frank Vansteenkiste, président d’Agora.

Un jury de 25 experts

Le cahier des charges retenu pour le réaménagement des 62 hectares de friches fait la part belle au logement. 50 à 60% de la surface devra ainsi être consacré à des habitations. Des équipements publics, comme des écoles, des crèches, etc. occuperont 20 à 25% des terrains. 10 à 15% de l’espace est dédié aux entreprises du secteur tertiaire et de l’innovation et 5% aux commerces, services et restauration.

Même si le cadre sera tracé, «on peut par exemple imaginer l’endroit des routes principales, la densité, le type de bâtiments directement à côté de bâtiments existants, etc. Ce sont des idées très importantes pour lesquelles on aimerait motiver la population locale à venir les partager», illustre Frank Vansteenkiste. Un jury composé de 25 experts sélectionnera ensuite le meilleur projet urbain. Après affinements et compléments, et présentation au comité de concertation regroupant le gouvernement, ArcelorMittal et les communes, il sera exposé au public en septembre prochain. Les premiers travaux interviendront d’ici la mi-2020 et la commercialisation des premiers espaces est espérée d’ici 2023/2024.

