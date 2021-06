Les violences à la maison augmentent sans exploser

Il y a toujours trop «de femmes pour qui la maison est un endroit dangereux» a lancé la ministre LSAP de l'Égalité entre les femmes et les hommes Taina Bofferding en présentant, jeudi matin, les chiffres 2020 des violences domestiques au Luxembourg. Les femmes sont largement majoritaires (60,28%), parmi les victimes de ces violences qui interviennent à la maison.

Le helpline pour les victimes de violences domestiques reste en service. En cas de besoin, elle peut être appelée 7 jours sur 7, de 12h à 20h, au 2060 1060. Il est aussi possible d'écrire à info@helpline-violence.lu. Les enfants victimes aussi



Les enfants et adolescents n'échappent malheureusement pas au phénomène des violences conjugales, 360 d'entre eux en ayant été victimes l'an dernier. Dans une très large majorité des cas (70%) c'est le père qui est l'auteur des violences, ou le beau-père (17,5%). La mère (6%) et la belle-mère (1,5%) sont bien moins violentes. L'auteur peut aussi être le frère (2%) ou le grand-père (0,5%) et encore plus rarement un oncle ou encore la belle-sœur.

On craignait le pire, l'année dernière, à ce niveau, avec les confinements et l'isolement. Toutefois, si les violences conjugales ont augmenté en 2020, la flambée tant redoutée a été limitée. La police a procédé à 943 interventions (+11% par rapport à 2019) et le parquet a ordonné 278 expulsions du domicile, contre 265 en 2019. Ainsi, 1 697 victimes ont pu être secourues, dont 356 mineurs. Si les hommes (y compris les garçons enfants et ados) sont victimes dans 38,72% des cas (36,42% en 2019), ils sont les auteurs des violences dans un peu plus de 73% des dossiers. Les interventions ont en outre été plus nombreuses pendant les périodes où les gens étaient coincés chez eux (confinement, week-ends, vacances...).

«Une panoplie de mesures»

Des chiffres qui ne sont pas si mauvais que ça, estime la ministre. «Grâce à notre dispositif de gestion de crise, on a pu éviter le pire. Il n'y a pas eu de pic comme en France où il y a eu une augmentation de 30% des cas de violences domestiques». Au Luxembourg, le gouvernement et les acteurs de terrain ont lancé un dispositif spécial dès le début de la crise, pour tenter d'anticiper le problème. Police, parquet et associations actives dans le domaine, comme le Service d'assistance aux victimes de violences domestiques (SAVVD) et Riicht Eraus, qui entrent en contact avec les auteurs de violences, ont uni leurs forces.

«On a pris une panoplie de mesures comme l'instauration d'une helpline et la mise en place d'un monitoring qui collecte les données chaque semaine. Pour nous, c'est important d'avoir un aperçu des situations et des cas sur le terrain», souligne la ministre. En outre, des alternatives ont été identifiées pour trouver des logements quand les foyers affichaient complet. Des hôtels ont notamment été mobilisés pour offrir abris et protection aux victimes. Et toutes les personnes engagées sur le terrain sont restées disponibles pendant le confinement.

Même si les chiffres ne sont pas aussi mauvais qu'on aurait pu le craindre, «une victime reste une victime de trop». Le gouvernement entend poursuivre son effort, notamment dans le domaine de la prévention auprès des auteurs potentiels de violences. Le monitoring et la coopération de cette année continuent. Un projet de théâtre grand public doit être présenté en juillet pour sensibiliser sur la violence domestique. «Cela doit aussi permettre de donner des tuyaux pour savoir comment agir dans des situations qui peuvent être graves pour les victimes».

