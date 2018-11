Attention aux faux employés de Creos

Le fournisseur luxembourgeois d'électricité et de gaz Creos indique que des fraudeurs sévissent en ce moment dans la capitale grand-ducale. Ils se présentent en tant qu'employés de Creos pour entrer dans les maisons et appartements de leurs victimes, en prétendant devoir lire les compteurs. Creos demande à la population de rester vigilante et rappelle les caractéristiques de ses véritables employés.

Ainsi, les employés de Creos portent des vestes bleues avec le logo de l'entreprise, ils parlent luxembourgeois et disposent d'un badge d'identité de la société, qu'ils doivent présenter à la demande du client. En outre, ils sont seuls et ne se présentent jamais à plusieurs. Et, enfin, ils ne demandent l'accès qu'aux endroits nécessaires, comme le sous-sol, le garage ou encore la chaufferie.

(L'essentiel)