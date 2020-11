Windeshausen a son nouvel écrin au City-​​Concorde

Onze ans après ses débuts au City-Concorde à Bertrange, la joaillerie Windeshausen est entrée dans une toute nouvelle dimension. «On a décidé de se déplacer, car cinq tables pour recevoir nos clients, c’était insuffisant», souligne Lionel Windeshausen, ému et fier de nous présenter son nouveau «bébé», imaginé en novembre 2019. «On a une super clientèle locale et on a voulu créer un nouveau concept, où chaque marque de montres et de bijoux a son espace personnalisable».

Au City-Concorde, à Bertrange, la famille Windeshausen est déjà à la tête d’une boutique de 300 m². Ce nouvel écrin situé au rez-de-chaussée de l’entrée principale du même centre commercial, fait lui plus de 500 m². «À la même adresse au Luxembourg, en tant qu’indépendant familial, nous disposons donc d’un des plus grands points de vente en Europe», se félicite Lionel. «Vous y retrouverez bien entendu la chaleur humaine Windeshausen, avec une certaine homogénéité entre toutes les vitrines suspendues qui présentent un côté très aérien. On a vraiment une harmonie très chaleureuse avec le mélange de bois et de bronze qui sont des couleurs assez tendance. C’est un nouveau concept qui est juste «ouaw…».

«C’est très important d’assurer le service derrière la vente»

Mais comment Windeshausen va-t-il se distinguer par rapport à d’autres bijouteries au Luxembourg? «C’est la simplicité qui fait notre force», sourit franchement Lionel Windeshausen. «Ce n’est pas le tout d’avoir un nom sur une vitrine. Nous, on est vraiment ici, et on est là tout le temps, et on se met à la même hauteur que le client. Les gens qui ne me connaissent pas encore me connaîtront. On se distingue également avec le choix que nous proposons. Au Grand-Duché, on a l’exclusivité de marques comme Louis Moiney, 500 pièces par an, ou Montres KF, un horloger suisse qui fabrique une vingtaine de pièces uniques sur une année, et puis, on a toutes nos marques phares bien connues comme Rolex, IWC, Cartier, Hublot, Chopard, Zenith, Breitling, Tudor, TAG Heuer, Chanel… Il y en a tellement, une cinquantaine de marques, bijoux et montres confondus».

Dans un secteur du luxe qui résiste plutôt bien à la crise sanitaire liée au Covid-19, Windeshausen ne compte pas en rester là pour 2021. «On a des idées et on veut poursuivre sur notre lancée», souligne Lionel Windeshausen. «On va surtout continuer à développer notre service après-vente, car ce n’est pas le tout d’acheter une montre. C’est très important d’assurer le service derrière. Ce nouveau projet, c’est un pari, c’est quitte ou double, mais ça va marcher».

( Frédéric Lambert /L’essentiel)