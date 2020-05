Le Luxembourg aussi va protester pour George Floyd

Toronto, Vancouver, Londres dimanche où des centaines de personnes étaient réunies, les manifestations contre les violences policières et le racisme ont dépassé les frontières américaines pour gagner d'autres grandes villes des pays anglophones, après le décès lundi de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans victime d'une bavure policière à Minneapolis

Le Luxembourg ne sera pas en reste puisqu'une «manifestation pour la justice» sera organisée vendredi, à 14h, devant l'ambassade des États-Unis. Organisée par l'association Lëtz Rise Up, l'événement réunit déjà près de 150 personnes intéressées sur Facebook.

«Montrer notre solidarité avec les personnes qui luttent contre les violences policières»

«Nous demandons aux autorités américaines d'engager des procédures judiciaires contre le policier meurtrier de Georges Floyd et les trois agents impliqués dans ce drame. Nous souhaitons également montrer notre solidarité avec les personnes qui luttent contre les violences policières aux USA, mais aussi en France et en Belgique, où les cas de décès engendrés par les violences policières ne cessent d'augmenter», a expliqué à L'essentiel Sandrine Gashonga, présidente de Lëtz Rise Up.

Fondée en octobre 2019, Lëtz Rise Up est une association féministe et antiraciste composée de femmes «ayant pour but d'unir leurs forces pour défendre et soutenir les personnes susceptibles de subir des discriminations et œuvrer pour leur bien-être dans la société luxembourgeoise».

(Thomas Holzer/L'essentiel)