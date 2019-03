Des vents jusqu'à 100 km/h attendus dimanche

Il faudra une nouvelle fois faire preuve de vigilance et de prudence, dimanche au Grand-Duché. MeteoLux a en effet lancé une alerte orange aux vents violents pour l'ensemble du pays, entre 10h et 20h. Le prévisionniste s'attend à des rafales de 90 à 100 km/h, voire localement un peu plus, en provenance du sud-ouest.

Ce nouvel épisode venteux risque de faire tomber quelques arbres et branchages et d'endommager toitures et cheminées. La prudence s'impose aussi pour les automobilistes, dont la conduite pourrait être rendue difficile par les bourrasques. MeteoLux conseille notamment de limiter les déplacements et de ne pas se promener en forêt.

Lundi dernier, le passage de la tempête Freya au Luxembourg, a causé la mort d'un automobiliste, dont la voiture a été écrasée par la chute d'un arbre.

(pp/L'essentiel)