La voiture rate un rond-​​point, quatre blessés

Il était peu avant 8h30 ce dimanche, quand les secours ont été appelés pour un accident survenu au rond-point Micheville à Esch-Belval. Une fois sur place, ils ont retrouvé une voiture sur le rond-point. Selon la police, contactée par «L'essentiel», quatre personnes revenant de France se trouvaient à l'intérieur.

Le conducteur de cette voiture immatriculée au Luxembourg était sous l'influence de l'alcool. Il n'a pas réussi à prendre le virage et a foncé droit sur le rond-point. L'automobiliste ainsi que le passager installé à l'avant ont été grièvement blessés et conduits à l'hôpital. Leur pronostic n'est pas engagé, selon les forces de l'ordre. Les deux autres passagers ont été plus légèrement blessés.

(mm/L'essentiel)