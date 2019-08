Une action de solidarité lancée pour les victimes

Après la tornade, l'aide aux victimes s'organise. Alors que le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding ont indiqué samedi être «fiers» de la solidarité des citoyens, les communes de Bascharage et de Pétange ont lancé dimanche une action de solidarité.

Celle-ci a été préparée en lien avec des associations caritatives, «Käerjeng hëlleft» et «Fie e gudden Zweck - Gemeng Péiteng». Le but est de récolter des fonds pour aider les personnes touchées. Dans les deux communes concernées, une centaine de maisons sont devenues inhabitables, certaines n'ayant par exemple plus de toiture. Samedi soir, 57 personnes avaient dû être relogées.

L'argent récolté ne sera utilisé que pour couvrir les dégâts qui ne seront pas pris en charge par les assurances, ont précisé les communes de Bascharage et Pétange, dans un communiqué commun. Les fonds seront gérés par un comité de gestion réunissant les deux collèges échevinaux et les deux associations. Samedi, le gouvernement a annoncé une aide de l'État pour les communes, tout en restant évasif sur les modalités et les montants.

(jg/L'essentiel)