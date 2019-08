La Schueberfouer arrive avec sa mascotte

Il s'appelle Lämmy, c'est la nouvelle mascotte de la Schueberfouer. Il arpentera les allées de l'incontournable fête foraine de vendredi, jusqu'au mercredi 11 septembre. Et il tiendra également une boutique de souvenirs dont la recette sera versée à une œuvre caritative.

La 679ème édition de la fête était présentée ce lundi. Parmi les 231 attractions, stands et restaurants, les forains ont ramené de nouveaux manèges à couper le souffle. «Il faut absolument tester l'Alpina Bahn. C'est l'une des plus grandes montagnes russes transportables du monde», indique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains. Autres nouveaux manèges, l'Intoxx, le Transformer, le Techno Power, l'Aeronaut et, pour les enfants, le Crazy Clown.

Tram gratuit

Au niveau de l'organisation, l'aménagement qui avait été entièrement revu en 2017, en raison du tram, «a fait ses preuves», note Patrick Goldschmidt, échevin de la Ville de Luxembourg. Il est donc maintenu en majeur partie. La surface occupée reste la même, soit 4,4 hectares. Et les visiteurs se déplaceront sur quelque 2,5 km d'allées.

Pendant la durée de la foire, le tram circulera gratuitement. Et des navettes desserviront les Park and Ride. En revanche, le stationnement sera rendu payant dans les quartiers Limpertsberg, Pfaffenthal et Rollingergrund. Secours et police seront présents tout au long de la foire. Les forces de l'ordre organisent une action «enfants perdus». Les personnes en charge d'enfants peuvent les inscrire via un site dédié.

(Séverine Goffin/L'essentiel)