Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Art La Nuit de la Culture à Esch

Pour la 8e édition de la Nuit de la Culture, divers artistes proposeront ce samedi, une trentaine de stations le long d’un parcours à travers Esch-sur-Alzette, qui cette année sera aquatique. Certains artistes seront en contact direct avec l’eau, d’autres y feront référence.

Fête Opération découverte autour du natur musée

Ce dimanche, le public pourra jeter un coup d'œil derrière les coulisses du musée national d’Histoire naturelle (natur musée) lors de sa grande fête. Dès 12h, le public découvrira les laboratoires et les collections du musée. Les enfants pourront apprendre sur la nature en participant à une vingtaine d’ateliers dans le cadre unique de l’Abbaye Neumunster. Une restauration à base de produits régionaux et biologiques sera également assurée.

Activité La famille des motards en sortie dominicale

Dimanche, le club relance son Stärentour pour une 10e édition. Les pilotes de motos, quads ou trikes (tricycles motorisés) souhaitant participer peuvent se rendre à 9h au parking de l’ACL à Bertrange. La participation est de 15 euros avec café et croissants. Le départ est fixé à 10h. Il y aura une pause de midi à Echternach. La journée se finira à Bascharage.

Kermesse Une ambiance de festival à Leudelange

Les Kniddlen se dégusteront de vendredi à dimanche, à la kermesse de Leudelange, en appréciant les œuvres de 30 graffeurs qui ont repeint des maisons. DJ set et concerts conféreront une ambiance de festival.

Loisirs Des activités pour toute la famille à Marienthal

Tour en VTT, escape room, parc à cordes, randonnée ou encore atelier photo: le centre de jeunes de Marienthal a mis le paquet pour divertir grands et petits, ce dimanche. Ambiance musicale et restaurations sont prévues.

Fête Les maisons de jeunes en lice à Remich

Qui sera le jeune ou l’éducateur le plus rapide? Cela se jouera ce samedi à Remich, dans un parcours gonflable de 50 m de long et 8 de haut, lors de la fête organisée par les ados de six maisons de jeunes dans le cadre d’un projet pédagogique. La fête est ouverte à tous et les participants externes peuvent aussi courir.

Spectacle Les arts de la rue à l'honneur à Ettelbruck

Ce samedi, dès 14 h, les clowns, danseurs et autres musiciens assureront le spectacle lors du festival des arts de la rue, Ettelbrooklyn Street Fest. Des ateliers de graffiti, skateboard, sérigraphies, etc. sont également au programme.

Handisport Du tennis en fauteuil à Luxembourg

Le public assistera à des tournoi de tennis en fauteuil roulant, ce samedi, de 12h30 à 17h30, au club des Arquebusiers à Luxembourg. De grands noms de la discipline seront présents lors de cette rencontre au profit d’Handicap international.

Couture Un stock de tissus à faire à Luxexpo The Box

Les amateurs de couture et tous ceux qui aiment créer leurs propres vêtements pourront refaire leurs stocks de tissu et matériel à Luxexpo The Box, samedi, de 10h à 17h, lors du Stoffen Spektakel.

(L'essentiel)