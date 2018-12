Ivre, il percute presque une voiture de police

L'accident a été évité de justesse, mais le conducteur sera tout de même sanctionné. Il était environ 1h40 dimanche matin quand une patrouille de police a réussi à échapper à la dernière seconde à un accident sur le CR118 entre Angelsberg et Rollingen.

Un automobiliste avait perdu le contrôle de sa voiture dans un long virage sur la droite, sur une route enneigée, et s'est retrouvé sur la voie opposée, en face de la voiture de police, qui a réussi à manœuvrer pour éviter la collision. L'automobiliste en cause ne s'est pas démonté pour autant et a poursuivi sa route comme si de rien n'était.

Il a finalement été arrêté par une seconde patrouille près d'un centre commercial. Les agents de police ont constaté que le conducteur était sous l'influence de l'alcool. Une impression confirmée par un test effectué sur les lieux. Les policiers ont confisqué le permis de conduire de l'individu.

Les forces de l'ordre luxembourgeoises ont eu affaire à d'autres conducteurs ivres entre samedi soir et dimanche matin. Ainsi, un accident s'est déroulé vers 17h30 à hauteur du Poteau de Doncols. Deux véhicules sont entrées en collision. Les victimes sont allées subir des tests à l'hôpital. Le responsable était ivre. C'est aussi le cas du responsable d'un accident survenu vers 22h30 rue de Luxembourg à Esch-sur-Alzette. Une voiture a percuté un véhicule en stationnement qui, sous le choc, a été projeté contre le mur d'une maison. Pas de blessé, mais un permis de conduire confisqué.

Des conducteurs ivres ont aussi été sanctionnés, pendant la nuit, à Mersch, Kayl et Luxembourg-ville, précise la police.

(L'essentiel)