Les JO «envoient le mauvais signal»

Le ministre des Sports Dan Kersch (LSAP) n'accompagnera pas les athlètes luxembourgeois aux Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent dans deux semaines. Il l'a annoncé sur sa page Facebook. Selon lui les grands événements sportifs de l'été, comme les JO, l'Euro ou le Tour, «qui impliquent beaucoup d'argent, envoient un mauvais signal, car ils trompent les gens en leur faisant croire que tout va bien de nouveau», écrit le ministre. Or, «ce n'est pas le cas, nous sommes toujours en pleine pandémie», notamment dans le pays hôte des JO qui soumet sa capitale à un état d'urgence qui couvre toute la période des Jeux.

S'il souhaite «à nos athlètes luxembourgeois d'atteindre tous leurs objectifs personnels», il les suivra donc à la télévision, en «passionné de sport». Dan Kersch indique aussi avoir informé le Grand-Duc et le président du Comité olympique luxembourgeois de sa décision «mûrement réfléchie» et «renforcée par l'Euro et le Tour de France».

Les organisateurs des JO ont annoncé jeudi qu'ils se tiendraient à huis clos. Et une large partie de la population, jusqu'à 80%, est opposée à leur tenue cet été, plaidant pour une annulation pure et simple ou un report. Les Japonais et de nombreux experts craignent que la fête olympique ne tourne au drame sanitaire, avec des milliers de personnes, sportifs et accompagnateurs, venant des quatre coins du monde pour y participer.

