Certains parents seuls pénalisés par la réforme

Après un divorce, tous les contribuables concernés sont rangés automatiquement en classe 2 pendant trois ans. Une situation qui serait la plus avantageuse pour tous. Faux, rétorque le LCGB. Le syndicat indique que depuis la réforme fiscale de 2017 et le doublement du crédit d’impôt monoparental (CIM) de 750 à 1 500 euros, des familles monoparentales très vulnérables auraient intérêt à être rangées immédiatement en classe 1a.



C’est le cas de toutes les familles monoparentales dont le revenu annuel imposable est inférieur à 35 000 euros et qui touchent pas ou peu de pension alimentaire (moins de 2 208 euros par an). «Le manque à gagner peut aller jusqu’à 1 500 euros par an», souligne Vincent Jacquet, secrétaire général adjoint du LCGB.

Trancher en faveur du contribuable

Un parent seul gagnant le salaire minimum qualifié (25 000 euros annuels) ne paie aujourd’hui, en classe 2, que 210 euros d’impôts annuels. En revanche, s’il était en classe 1a, il paierait certes plus d’impôts (335 euros), mais bénéficierait en contrepartie du crédit d'impôt monoparental de 1 500 euros qui allègerait le montant final de son imposition.«On demande juste que le cadre légal actuel soit assoupli et que le traitement le plus favorable soit appliqué», explique Vincent Jacquet. Une position soutenue par l’OGBL. «On a toujours demandé que l’Administration des contributions directes réalise les deux projections (classe 1a et classe 2) et qu’elle tranche en faveur du contribuable», explique Jean-Claude Bernardini, secrétaire général du syndicat.

(Marion Chevrier/L'essentiel)