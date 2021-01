Les prix du logement s'envolent toujours

Le Luxembourg, champion d'Europe des hausses de prix de l'immobilier, selon des données Eurostat publiées ce jeudi. Non seulement les tarifs des logement sont élevés, au Grand-Duché, mais en plus, ils augmentent nettement plus vite qu'ailleurs.

D'après les chiffres d'Eurostat, les prix du logement au Luxembourg ont augmenté de... 13,6% au troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019. Le Luxembourg devance largement la Pologne (+10,9%) et l'Autriche (+8,9%). Au niveau de l'Union européenne, la hausse se chiffre à 5,2%. Dans la zone euro, elle est de 4,9%, presque trois fois moins importante qu'au Luxembourg.

+5% en France, 3,1% en Belgique

Chez nos voisins, l'augmentation est aussi sensible: les prix des logements ont augmenté de 7,8% en Allemagne, 5% en France et 3,1% en Belgique. Au Portugal, la hausse est de 7,1%. À l'inverse, des baisses de prix ont été constatées à Chypre (-1,4%) et en Irlande (-0,8%).

Si au lieu de comparer d'une année sur l'autre, on regarde l'évolution entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année passée, la hausse des prix au Luxembourg est de 2,7%, en trois mois. Dans ce classement, le Grand-Duché est nettement dominé, le champion en la matière étant la Hongrie, avec +5,2%.

(L'essentiel)