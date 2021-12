Nouveau concept pour Delhaize au Luxembourg

Avec son 57e point de vente au Luxembourg, qui vient d’ouvrir sur le parc d’activités Capellen, Delhaize étrenne un nouveau concept de magasin. «Avec le Covid, on s’est aperçu que l’envie de proximité et de contact avec les employés était de retour, pour bâtir la confiance», observe Cédric Gonnet, Country Manager de Delhaize Luxembourg.

Illustration avec l’implantation d’un comptoir de boucherie traditionnelle au bout du supermarché de 2 300 m2, un espace «qui sera installé au fur et à mesure dans tous les magasins». Des produits pour manger le midi accessibles rapidement à l’entrée du magasin, un large espace central pour les fruits et légumes, des produits nationaux et de la Grande Région, d’autres labellisés par le «Gault et Millau»... L’enseigne souhaite favoriser «la proximité, la praticité, les achats «plaisir» plutôt qu’obligatoires. «On essaie de faire la différence sur ce point», complète Cédric Gonnet.

«Bio, végane, sans lactose, des tendances qui poussent très fort»

Une large place est accordée aux produits bios et véganes, sans lactose, «orientés santé». «Ce sont des tendances qui poussent très fort, et on leur a trouvé de la place». Après cet investissement de 2,7 millions d’euros à Capellen, le maillage du territoire national par le distributeur belgo-néerlandais va se poursuivre. L’ouverture est annoncée en avril prochain d’un Proxy à Dippach et d’un supermarché à Luxembourg-Hamm fin 2022.

«On regarde toujours pour s’installer dans des endroits où nous ne sommes pas assez présents, comme Ettelbruck, Diekirch ou Wiltz, des villes qui grossissent. L’objectif est de se positionner avec nos trois formats de magasins», annonce le responsable de la marque au lion au Luxembourg, qui y compte treize magasins intégrés et 44 affiliés, pour plus d’un millier de salariés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)