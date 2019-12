Les histoires que vous avez le plus lues cette année

1. Traînée dans les bois et tuée par cinq chiens

Funeral services for woman mauled by 5 dogs set for Friday

L'histoire terrible de cette jeune femme tuée aux États-Unis après avoir été attaquée par une meute de chiens de son quartier a été lue, sur L'essentiel, à près de 700 000 reprises. 697 312 pour être précis. Adrieanna O'shea, 19 ans, avait succombé, après avoir été prise pour cible par cinq chiens, le 23 août.

2. Son maquillage a rendu les médecins fous

Une histoire un peu plus légère suit au palmarès de cette année 2019, même si la photo fait croire à un nouveau drame. Non, cette jeune femme est arrivée aux urgences de sa ville dans la Michigan, aux États-Unis, après une crise d'angoisse. Mais en voyant son maquillage d'Halloween particulièrement réaliste, les médecins ont cru qu'elle était grièvement blessée. Plus de peur que de mal, puisque Jai Fears est sorti de l'hôpital dans la soirée. Mais l'hôpital a plutôt mal pris la chose, rappelant que «les urgences ne sont pas un endroit pour s'amuser».

En voyant cette jeune femme arriver avec ce maquillage très réaliste, les médecins ont cru à une grave blessure.

3. Une tornade s'est abattue sur le sud du pays

Des images impressionnantes, des dégâts considérables et une sacrée peur devant un phénomène naturelle terrible. Les premières informations sur la tornade qui s'est abattue sur le secteur de Pétange et Bascharage, dans le sud du Luxembourg, ont été lues par 309 762 internautes de L'essentiel. Les habitants de Pétange «n'avaient jamais vu ça» et la tornade a fait plusieurs blessés, rendu plusieurs maisons inhabitables et a mobilisé de très nombreux secouristes. Et les images témoignent de la violence du phénomène.

4. Elle aurait pendu les enfants et violé le chien

Encore une terrible histoire. Une femme qui vivait seule, aux États-Unis, prétendait que son fils et sa fille de 8 et 4 ans s'étaient suicidés. Les enquêteurs estiment qu'elle les a tués par pendaison et elle est poursuivie pour infanticide. Et, pour couronner le tout, elle a été inculpé de zoophilie, accusée d'avoir violé son chien.

5. Elle paie cher son refus de porter le voile

Vida Movahéd s'est levée pour sa liberté, elle le paye d'un an de prison. (Photo: dr/Twitter)

Rester debout pour défendre sa liberté, quitte à finir en prison. C'est ce qu'a fait cette femme, une Iranienne, qui s'était publiquement opposée au port du foulard islamique. Vida Movahédi a été condamné à un an de prison pour être apparue tête nue au centre d'une place de Téhéran.

6. Il se filme coincé sur un manège

La sortie à Disneyland a dû sembler bien longue à cette famille suisse. David et sa famille étaient partis pour s'amuser, notamment à bord de l'attraction «Pirate des Caraïbes». Pas de chance pour eux, leur embarcation s'est arrêtée en cours de route et ils sont restés coincés là plus d'une heure. David a fini par profiter de sa pause pour prendre une vidéo, en regrettant de ne pas avoir de rames pour sortir tout seul.

7. Un véritable monstre se dirige vers l'Europe

Encore un phénomène météorologique angoissant. Fin septembre, l'ouragan Lorenzo se dirigeait vers les Açores et devait atteindre, quelques jours plus tard, le continent européen. Au plus fort, il produisait des vents atteignant 260 km/h. La pire tempête enregistrée dans l'Atlantique depuis 1926!

8. L'amie des animaux couchait avec son pitbull

La femme qui aimait trop les animaux? La cofondatrice d'une association de défense des bêtes et son petit ami ont été condamnés après avoir multiplié les actes sexuels avec leurs «protégés», y compris le pitbull familial. Monsieur, un maçon quadragénaire connu sur Internet sous le pseudo de «dog sauvage» avait filmé à plusieurs reprises madame, une mère de famille de 37 ans, pendant qu'elle avait des relations sexuelles complètes avec le chien...

9. Elle photographie celui qui va la tuer

L'homme qui allait la tuer a joué les bons samaritains.

Cette malheureuse étudiante brésilienne a été retrouvée morte dans une décharge, bâillonnée, ligotée et les yeux bandés. Son assassin avait saboté sa voiture pour jouer les bons samaritains en l'aidant. Il en a profité pour l'enlever et l'emmener à 50 km de là. Mais, pendant que l'individu faisait semblant de s'intéresser au véhicule, la jeune femme l'a photographié et a envoyé la photo à sa famille et à son petit ami pour leur raconter ce qui se passait. C'est cette photo qui a permis ensuite aux enquêteurs de retrouver le meurtrier, qui a avoué.

10. Des touristes tués lors d'un violent orage

Décidément, la météo a été terrifiante, cette année. En témoigne encore ce terrible orage sur le mont Giewont, entre la Pologne et la Slovaquie. Un groupe de touristes qui admirait le paysage a été frappé par la foudre. Cinq personnes sont mortes, vingt autre ont été blessées.

(L'essentiel)