«Des fonctionnaires privés d'accès au lieu de travail»

Nouvel épisode dans la mise en place décidément très compliquée du CovidCheck dans les entreprises et les administrations publiques. Alors que le gouvernement a joué la carte de la souplesse en laissant le choix aux sociétés et institutions, la grogne monte au niveau syndical. Illustration la plus récente, la CGFP manifeste son soutien aux premiers recours en justice effectués contre le nouveau système, dans un communiqué cosigné par l'OGBL et le LCGB.

Des plaintes ont en effet été déposées, vendredi matin, devant le référé et le tribunal administratif, affirme la CGFP. «Des administrations publiques se sont montrées rigides et inflexibles quant à l'application du CovidCheck, ce qui a entraîné de graves inconvénients pour les employés.

«Inacceptable»

Des fonctionnaires n'ont pas eu accès à leur lieu de travail», révèle le syndicat des fonctionnaires, qui oppose cette pratique au «bon sens» et à la «recherche de solutions» de la part de nombreuses entreprises privées dans ce domaine. «L'incertitude liée à la protection des données empêche également plusieurs grandes entreprises d'introduire le système CovidCheck», avance le communiqué.

Les syndicats se sont montrés particulièrement sceptiques depuis la décision gouvernementale concernant le CovidCheck sur le lieu de travail. La CGFP dénonce, entre autres, «une mise en place hâtive et chaotique, un risque concernant la protection des données personnelles» et le risque de sanction qui pèse sur les salariés. «Il serait inacceptable que cela aboutisse par exemple à une perte d'emploi», avance le syndicat, qui demande «la réintroduction» des tests rapides et gratuits.

(th/L'essentiel)