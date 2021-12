Épisode 1 La séquence du 6 décembre

Incontournable sur les marchés de Noël et à la Schueberfouer, l'institution belge Jean La Gaufre est une entreprise familiale dont la naissance remonte à près de 135 ans. Une aventure lancée en 1887 à la Foire du Midi, à Bruxelles, par Jean Vandervaeren. Un héritage transmis ensuite de génération en génération, qui a aujourd'hui à sa tête Jean-Marc Vandervaeren.

Ce dernier raconte comment son enseigne a traversé les temps les plus durs de la pandémie. «Du jour au lendemain, on n'avait plus rien. On nous a coupé l'herbe sous le pied. Il fallait se réinventer très vite» assure Jean-Marc Vandervaeren, qui n'a pas hésité à ouvrir un stand de gaufres dans son garage.

Il savoure alors aujourd'hui un retour à la normalité. «On vit normalement dans les marchés de Noël, c'est bien encadré. Les gens sont contents de nous retrouver. Manger une gaufre, c'est bon pour le moral!», s'amuse-t-il.

«La nostalgie de Bruxelles»

La «Story» Comment retrouver l'émission de Jean-Luc Bertrand? • L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée (9h40 / 15h20 / 18h20). • lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article de la semaine du lundi au vendredi. • Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes storys. • L'essentiel: Le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

(L'essentiel)