L'Uni fait face au manque de personnel de santé

Les études de médecine se construisent peu à peu, à l'Université du Luxembourg, et vendredi, le Conseil de gouvernement a adopté un avant-projet de loi fixant le cadre de trois parcours spécialisés en médecine: l'oncologie, la neurologie et la médecine générale.

Le ministère de l'Enseignement supérieur souligne que le Luxembourg a «des besoins croissants dans les domaines de la détection, de la prise en charge et du traitement des maladies cancéreuses et neurologiques». Selon les statistiques, les nouveaux cas de maladies se chiffrent à 3 000 pour les cancers et à 9 000 pour les pathologies neurologiques. Alors qu'il n'y a que 25 oncologues et 39 neurologues.

Des parcours différents

Pour les nouvelles formations à l'Université, le chiffre total d'étudiants par an est estimé à quinze pour chaque spécialisation. La formation en médecine générale déjà proposée depuis 2004, sera entièrement intégrée à l'offre de l'Université du Luxembourg, qui proposera deux parcours différents permettant aux diplômés d'exercer la médecine générale au Grand-Duché.

Le but de ces nouvelles formations est de faire face à la pénurie de personnel dans le secteur de la santé et ce, dans les quinze prochaines années. En effet, un état de lieu sur les professions de santé présenté en octobre 2019 a pointé du doigt la dépendance aux médecins et soignants étrangers.

(Maurice Magar/L'essentiel)