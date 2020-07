Retour à la normale pour les crèches le 16 juillet

C'était attendu et c'est désormais confirmé: au Luxembourg, la première période de déconfinement va se clôturer pour les crèches et les foyers au terme du 15 juillet 2020. Depuis le lundi 25 mai, l'ensemble de ces structures fonctionnaient avec des conditions très strictes imposées par le ministère de l’Éducation et de l’Enfance. Dans les faits, concrètement, une seule encadrante ne pouvait s'occuper que de cinq enfants maximum dans une seule salle d'accueil et les enfants ne pouvaient être accueillis qu'à des horaires fixes.

Dès le jeudi 16 juillet 2020, retour à la normale donc et tous les enfants pourront désormais être accueillis. Le ministère a confirmé cette décision aux structures d'accueil, ce jeudi 2 juillet, après avoir tranché cette question, le mercredi 1er juillet, lors d'un très long Conseil de gouvernement. «Plus de normalité a été décidée et le ministère de l'Éducation réagira la semaine prochaine», avait déjà précisé Paulette Lenert, ministre de la Santé.

Pour rappel, dès le lundi 16 mars, au même titre que les écoles, et ce, pour empêcher la propagation du Covid-19, toutes les crèches et tous les foyers du Luxembourg avaient dû fermer leurs portes durant 70 jours. Dès le 25 mai, une partie des enfants avaient eu l'opportunité de revenir au sein des structures qui résonnaient parfois étrangement vide tant il restait de la place pour accueilir un nombre plus important d'enfants. Le retour à la normale est désormais confirmé pour le 16 juillet avec des horaires plus larges. Le port du masque à l'intérieur des bâtiments pour les accueillantes et les parents, de même que les mesures d'hygiène et de distanciation restent bien entendu de vigueur.

(L'essentiel)