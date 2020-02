À Dippach-​​Gare, les riverains sont exaspérés

Si vous empruntiez la route des Trois Cantons ce mercredi, vous avez peut-être été interpellés au passage à niveau de Dippach-Gare. À renforts de tracts et de croissants, riverains et élus de Dippach et Reckange-sur-Mess sensibilisaient les automobilistes aux nuisances liées à la circulation qu’ils subissent.

La construction du contournement de Dippach-Gare, censée fluidifier le trafic et annoncée depuis 2005, a été repoussée une nouvelle fois cette année. Et comme la barrière du passage à niveau reste baissée trop souvent, jusqu’à 45 minutes par heure selon les contestataires, les véhicules s’y accumulent. Les CFL, contactés par L'essentiel, indiquent que 117 trains traversent le passage à niveau chaque jour, dont environ neuf par heure aux périodes de pointe. La compagnie indique avoir «tout mis en œuvre afin de réduire les temps de fermeture des barrières», tout en préservant la sécurité, la ponctualité et la fluidité du trafic ferroviaire.

Bruit des moteurs, musique trop forte, jets de déchets ou de mégots... autant de nuisances que liste Alain, 46 ans, qui habite depuis toujours à 80 mètres de la barrière et qui a vu la situation se dégrader au fil des années. «L’été, je ne sors pas dans mon jardin, à cause des odeurs de pots d’échappement», renchérit Josiane, qui habite à Reckange-sur-Mess depuis 2004. Le matin, la riveraine est régulièrement gênée par la longue file des voitures, dont certaines oublient de dégager les sorties des parkings et des rues adjacentes. En attendant le contournement, les riverains comptent sur la solidarité des automobilistes. Carlo Muller, bourgmestre de Reckange, positive: «Ceux que nous arrêtons sont compréhensifs envers notre situation».

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)