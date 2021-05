Le chauffeur de bus était totalement ivre

Il y a certains métiers qu'il ne vaut mieux pas pratiquer avec un coup dans le nez. Chauffeur de bus, par exemple. La police indique ce vendredi matin que le conducteur d'un engin de transport en commun s'est fait prendre avec un taux d'alcoolémie bien trop élevé.

Les agents ont été informés jeudi, tard dans l'après-midi, que le chauffeur de bus semblait sous l'influence de l'alcool quand il a démarré pour son trajet entre Ettelbruck et Ingeldorf. Une patrouille a pu intercepter le véhicule sur son trajet et a effectué un contrôle qui a démontré l'alcoolémie accrue du conducteur. Son permis lui a été confisqué et une plainte a été déposée au pénal. La police ne précise pas combien de passagers avaient pris place à bord du véhicule.

Un autre automobiliste sous influence de l'alcool s'est vu confisquer son permis, plus tard dans la soirée de jeudi, vers 22h30, après un accident de la circulation rue de Luxembourg à Kopstal. Une voie avait été bloquée par la voiture fortement endommagée, ce qui a conduit la police à intervenir. Personne n'a été blessé.

