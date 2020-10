Les opposants à la 5G ont exposé leurs arguments

Il s’agissait de la pétition qui a rencontré le plus de succès durant les dernières semaines. Initié par la «Biergerinitiativ Stop 5G Luxembourg», le texte n°1560, qui demandait l’arrêt du déploiement de cette technologie, a fait l’objet d’un débat public animé ce mardi à la Chambre des députés, après avoir recueilli plus de 7 300 signatures. Les auteurs entendent «protéger la population et les générations futures d’une nouvelle crise sanitaire et économique».

Concetta Valvason, présidente de l’initiative citoyenne, reproche au gouvernement d’avoir présenté la 5G comme une initiative anodine, alors que les études à long terme sur les effets manquent. Sur la problématique du rayonnement des ondes, elle craint que «les humains ne servent de cobaye». Elle a aussi évoqué la «dictature digitale», car les citoyens n’auraient pas le choix d’avoir ou non la 5G. Les études actuelles, menées notamment en Italie et en France, seraient déjà «alarmantes», selon Jörn Gutbier, président de l’association allemande «diagnose:funk». Il dénonce un lobby en faveur de la 5G qui ne ferait que peu de cas de la santé publique.

Bettel et Dieschbourg tentent de rassurer

En face, le Premier ministre Xavier Bettel a évoqué l’importance d’une connectivité performante et vanté la digitalisation de l’économie, qui a permis à celle-ci de ne pas sombrer totalement durant le confinement. Au sein des autorités de l’UE, les avis seraient unanimes pour dire qu’il n’existe «pas une seule preuve» d’un effet négatif de la 5G pour la santé. Mais si un danger était avéré, le Luxembourg, qui appliquerait les normes les plus strictes, «serait le dernier pays à poursuivre son déploiement».

Sur l’aspect sanitaire, le chef du gouvernement a mis en exergue le fait que la 5G «grâce à une connectivité sans fil plus ciblée vers l’appareil mobile que la 4G, contribue à éviter un rayonnement superflu et à limiter le champ électromagnétique. Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, a rappelé de son côté que les autorisations des premiers services pilotes ont été émises pour un an seulement, «en application du principe de précaution». «Au Luxembourg, le rayonnement maximal autorisé par élément se situe à trois volts par mètre, soit nettement moins que les seuils de 36 V/m et 61 V/m recommandés par la Commission européenne», avance-t-elle aussi. Les responsables politiques ont conclu en réaffirmant leur «volonté de transparence en matière de déploiement de la 5G».

