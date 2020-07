25 jours pour parcourir les 102 communes du pays

C'est l'histoire d'une bande de potes qui auraient dû se trouver à l'étranger cet été! Mais le Covid-19 est passé par là et ils ont préféré profiter des vacances à la maison. Mais pas n'importe comment. Au lieu d'être dans les Alpes, à Vienne ou encore au Danemark, Julien, 19 ans, Charles, 22 ans, et Micka, 18 ans, se sont fixés comme objectif de parcourir, à pied ou en transport en commun, les 102 communes du Luxembourg durant 25 jours. Partis symoboliquement le mardi 21 juillet à Colmar-Berg, aux pieds du château du Grand-Duc, nous les avons rencontrés au 9e jour de leur «Every Corner Tour» lors de l'étape à Echternach à l'est du pays. L'aventure se terminera à Bissen, «car cette commune est considérée comme le centre géographique du pays».

«Certains croient que le Luxembourg, c'est petit. On va leur montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant 25 jours», lance d'emblée Micka, acteur en formation. «On veut expérimenter toute la diversité de ce qu'il est possible de faire au Grand-Duché». Tous les trois étudiants avec un budget qui n'est pas illimité, ils ont prévu près de 500 euros pour y arriver, car même s'il est possible de se déplacer gratuitement en train, en bus et en tram, se loger sans tente et se nourrir n'est pas forcément bon marché au Luxembourg. Au programme de chaque journée intense: moins de 20 km à pied par jour. Et les trois amis tiennent le coup physiquement pour le moment. Épagnés par la pluie, ils passent actuellement habilement entre les gouttes.

« Nettement moins de transports en commun au nord du Grand-Duché »

Pas vraiment chargés, avec un simple sac à dos de randonnée et masqués lors de l'interview forcément, nos trois aventuriers tentent de trouver «des options petits budgets pour dormir». Les auberges de jeunesse, des logements dans un camping ou un chambre chez une connaissance sont donc très utiles pour se reposer une fois la nuit tombée. «On se débrouille comme on peut avec les moyens que l'on a», reconnaissent ceux qui ont imaginé ce road-trip très local durant le confinement.

«Jamais de la vie, il y a quelques mois, on aurait imaginé faire ce genre d'aventure au Luxembourg», reconnaît Julien, «et on découvre également qu'il y a nettement moins de transports en commun dans le nord que dans les rues de la capitale», poursuit Micka, obligé de courir après le dernier bus de Boulaide à Lutzhauzen. «Je n'ai rien contre les gens du sud du pays, car je les aime aussi, mais j'ai l'impression que les gens du nord sont plus accueillants et plus curieux de notre aventure», ajoute encore Charles.

« On a mangé portugais à Larochette »

Les trois amis s'accordent sur une chose après une semaine d'aventure: «On ne connaissait pas le château de Bourscheid et c'est vraiment ce qui nous a le plus agréablement surpris», soulignent-ils. «Ce petit village sur une colline, avec une vue vraiment fantastique, c'est quelque chose que l'on devrait mieux connaître au Luxembourg. Jusqu'à présent, c'est vraiment le coup de coeur de ce début de voyage, mais ils devraient en avoir d'autres». «Et la nuit au nord, avec toute cette nature, c'est dingue comme on voit mieux les étoiles qu'à Luxembourg-Ville», s'étonne encore Charles qui conseille à tous de «prendre son temps pour profiter des vues».

Pour reprendre des forces, les trois jeunes aventuriers du Grand-Duché ont églament prévu de goûter aux spécialités locales. «On dégustera des vins de la Moselle, forcément», reconnaît Charles, «et à Larochette, on a mangé portugais», sourit encore Micka. «À Flaxweiler, on a prévu de manger un "Judd mat Gaardebounen". À Leudelange, on s'arrêtera chez "Jean La Gauffre». Au terme de leur 9e jour, ils étaient déjà à la 35e commune. «Et on a vraiment l'ambition de faire une photo ou une story dans les 102 communes. On donne une heure à chaque commune, au moins et quand on sera rentré chez nous, on fera également une vidéo Youtube de notre périple à travers le Luxembourg».

