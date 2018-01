Le soleil, grand absent du mois de décembre

Non, vous n'avez pas rêvé. Le mois de décembre était sombre et le ciel est resté plombé la plupart du temps. Ainsi, selon le bilan climatique mensuel publié par MeteoLux, le soleil n'a brillé que 14,1 petites heures en 31 jours le mois dernier. Ou plutôt en 11 jours, puisqu'il n'est pas apparu du tout pendant 20 journées. En moyenne, il brille normalement 41 heures en décembre. Le dernier mois de 2017 reste toutefois plus lumineux que décembre 1993. Le soleil n'avait alors brillé que 3,7 heures, le record tient toujours.

Du coup, décembre 2017 a été bien arrosé: il est tombé 116,6 litres de pluie et neige par mètre carré, contre 86,7 l/m² en moyenne. Et il a plu ou neigé 23 jours sur 31, contre 16,9 en moyenne. Du côté des températures, il a fait plus doux que d'habitude, avec, en moyenne, 2,6°C contre 1,8°C en moyenne. Le thermomètre est même monté jusqu'à 12,2°C le 30 décembre. Le 2 a été le jour le plus froid du mois, avec jusqu'à -4,6°C.

