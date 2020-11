Les cols blancs spécialisés, les cols bleus résistent

La structure de l’emploi a été bouleversée en moins de vingt ans, montre une étude du Statec publiée mardi. «La croissance de l’emploi s’est polarisée en haut et en bas de l’échelle et s’est concentrée sur des secteurs spécifiques», note le document. Les «cols blancs qualifiés» (directeurs, gérants, professions intellectuelles,…) représentent 46% de l’emploi salarié, contre 24% en 2002, au détriment des «cols blancs peu qualifiés» (employés administratifs,…), qui ont vu leur part chuter de 32% à 20%. Les «cols bleus peu qualifiés» ont résisté (25% à 21%), car «il reste une base assez stable, dans une large mesure grâce à la construction, qui reste un important employeur».

Entre 2010 et 2018, le nombre d’emplois a progressé de 26%, avec d’énormes disparités. Le nombre d’employés disposant d’un diplôme du supérieur a bondi (+61%), alors que moins de salariés disposent seulement d’un diplôme du secondaire (-4%). Dans le détail, le pays compte deux fois plus de directeurs et gérants (+105%), davantage de professions intellectuelles (+51%), mais moins d’employés administratifs (-17%) et de conducteurs de machines et d’ouvriers de l’assemblage (-12%).

Moitié de frontaliers

Ce nouveau visage de l’emploi au Luxembourg se vérifie également sur les diplômes. «Dans certains secteurs, plus de 70% des salariés disposent d’un diplôme du supérieur». C’est le cas dans les activités scientifiques et techniques, l’enseignement ou encore le secteur finance et assurances.

Une petite moitié (45,5%) des emplois sont occupés par des frontaliers, le reste se répartissant à part quasi égale entre les résidents étrangers et les résidents luxembourgeois. Ces derniers sont surreprésentés «dans les secteurs hautement rémunérateurs», note l’étude. Ils représentent plus de 90% des effectifs dans l’administration publique et plus de 75% dans l’enseignement. En revanche, les frontaliers «travaillent davantage dans l’industrie, le commerce et la construction».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)