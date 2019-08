La Schueberfouer la nuit, «spectacle gratuit garanti»

C'est le président de la Fédération nationale des commerçants forains, Charles Hary, qui le dit quand on lui reproche que les attractions de la Schueberfouer sont de plus en plus chères: «Il est toujours possible de profiter des belles lumières et d'une bonne ambiance sans dépenser le moindre euro».

À moindre frais, dira-t-on, car pour parcourir les allées du Glacis, même la nuit, il est tout de même nécessaire de s'hydrater et de reprendre des forces, on a donc décidé de tester la «Fouer» «by night», quand la majeure partie des enfants sont déjà au lit.

Véritable clou de ce grand spectacle «gratuit», l'incontournable Grande Roue, située beaucoup plus bas pour cette 679e édition, vous permet d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble de la Schueberfouer. Et la nuit, le Glacis prend une tout autre dimension. Comme en témoignent les très nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux, la «Fouer» se pare probablement de ses plus beaux atouts au soleil couchant.

(fl/L'essentiel)