Une seconde vie pour les cabines téléphoniques

Initié par de nombreuses associations de la ville, le projet «Givebox» (boîte à donner) lutte contre le gaspillage en permettant aux gens d'y déposer des objets dont ils ne se servent plus et leur offrir ainsi une seconde vie. Pour l'occasion, trois cabines téléphoniques, personnalisées par l'artiste Daniel Mac Lloyd, le CIGL Esch (Centre d'initiative et de gestion local) et des jeunes habitants, ont été implantées à différents endroits de la ville. «On voulait animer l'idée de partage et éveiller le sens du mot «communauté». C'est un projet qui appartient à tous puisque que toute la ville y a participé», déclare Lara Pierri de l’asbl Point Info Jeunes.

Le principe de la «Givebox» est simple : il suffit d'ouvrir la porte de la cabine, totalement accessible au public, et d'y laisser ce dont on n'a plus besoin. «Le troc peut aller du CD au frigo, en passant par les vêtements», explique Christian Jung de l'asbl Inter-Actions. «Pour les objets trop grands comme le cas du frigo, nous avons mis un petit tableau d'annonces en liège à disposition».

«Esch est une ville vivante, contrairement à certains préjugés»

Un contrôle régulier aura également lieu par les associations afin de vérifier que les contenus déposés n'incitent pas à la haine ou au racisme. Pour les deux membres du projet, il s'agit d'une volonté de recycler, sensibiliser mais surtout de partager: «l'idée est d'attirer l'attention des habitants mais aussi celle d'autres communes en démontrant qu'Esch est une ville vivante, contrairement à certains préjugés», poursuit Christian, qui souhaite répandre les «Givebox» dans d'autres quartiers.

L'inauguration du projet aura lieu ce vendredi dès 15h, avec une marche à travers les trois cabines, où les responsables pourront rencontrer et informer les habitants, autour d'un bol de soupe et plusieurs animations.

(sl/L'essentiel)