Les enfants sont moins heureux avec le contexte

Fermeture des écoles, apparition des masques, des gestes barrières, sorties reportées,... la crise sanitaire a chamboulé la vie de tous, en particulier celle des enfants. En effet, le bien-être des plus jeunes a été fortement impacté depuis mars 2020, révèle le rapport Covid-Kids, publié par l'Unicef et l'Université de Luxembourg, présenté lors d'un webinaire du CHL. «La voix des enfants a été largement absente des études sur la pandémie, on a donc voulu leur donner la parole», justifie Claudine Kirsch de l’Université du Luxembourg, à la présentation des résultats, mercredi. L'Uni a interrogé près de 700 enfants âgés de 6 à 16 ans au Luxembourg, de mai à juillet 2020.

Tout au long des entretiens, les experts ont découvert une baisse de moral flagrante chez les plus jeunes. Ils sont moins comblés dans leur vie: leur satisfaction est passée de 96% avant la pandémie à 67% pendant le confinement. Et les plus touchés émotionnellement sont des enfants âgés de 11 à 16 ans, plus particulièrement les filles, issus de milieux socioéconomiques défavorisés. «L'hypothèse de la plus grande maturité des filles peut peut-être jouer un rôle», évoque Claudine Kirsch.

Stress, angoisse, travail à la maison... Leur bien-être scolaire en a pris un coup aussi. Les élèves de l'enseignement fondamental interrogés se sont dits «satisfaits» à 91% avant la pandémie, puis à 76% pendant le confinement. La baisse la plus frappante a été celle des élèves du secondaire, qui est passée de 84% avant la pandémie à 62% pendant l'épidémie.

«Le pire est d’être enfermé», confiait un petit garçon âgé de 8 ans. Ne plus voir ses amis à la récré et les proches a beaucoup manqué aux plus jeunes. D'ailleurs, 85% des élèves du fondamental (76% du secondaire) ont déclaré que c'étaient leurs amis qui leur manquaient le plus, quand 79% évoquaient «la famille» (57% pour ceux du secondaire).

Le confinement et l'arrêt des nombreuses activités ont entrainé un vrai manque de divertissement. Les élèves du secondaire ont d'ailleurs été moins «actifs»: 74% des élèves du secondaire ont déclaré écouter de la musique (contre 47% pour le fondamental). 46% ont par contre déclaré «ne rien faire» de leur temps libre (contre 15% au fondamental). Pour s'évader, les jeunes de l’école fondamentale ont passé plus de temps à jouer (soit 86% contre 35%).

Et le fait de «ne rien faire» a influé aussi sur leur bien-être. L'étude a révélé que les enfants qui ne «font rien» ont aussi tendance à avoir des pensées négatives et des craintes. La peur du virus et pour l'avenir est d'ailleurs très présente: «On a été confrontés à beaucoup d'enfants qui ne voyaient aucun bon côté à la crise sanitaire», confie Claudine Kirsch. Une des craintes les plus fortes pour près d'un tiers des jeunes sondés est celle d'attraper le virus ou de voir un proche tomber malade.

Outre le contexte d'enfermement, certains enfants y ont par ailleurs relevé des aspects positifs. Beaucoup ont fortement apprécié «le temps passé avec leur famille» même si certains ont connu plus de tensions avec leurs frères et sœurs. Les moments partagés avec les proches leur ont d'ailleurs été très précieux, au point qu'ils aimeraient les préserver après cette crise, qui dure depuis plus d'un an...

