«La troisième dose en général n'a pas d'utilité»

L'essentiel: Quelle est la situation Covid au Centre Hospitalier Emile Mayrisch?

Dr Serge Meyer: Elle reste assez calme. Nous sommes entre huit et dix hospitalisés. Exclusivement des non-vaccinés! Cela montre que la vaccination protège en grande partie contre une évolution dramatique.

Quel est leur profil?

En moyenne de 50 à 90 ans. Souvent des jeunes (moins de 60 ans) qui ne restent pas trop longtemps. Il y en a tout de même trois en réa, entre 50 et 60 ans. Beaucoup de ces hospitalisations sont liées aux retours de vacances de gens non-vaccinés. Nous avons par exemple des patients qui reviennent du Kosovo, du Portugal... Et on voit aussi quelques personnes âgées vraiment isolées, qui ont parfois raté le rendez-vous.

Faut-il avoir peur de la quatrième vague?

Non. On est depuis un mois dans la quatrième vague. On se prépare à une deuxième bosse dans cette vague qui vise les non-vaccinés, de retour de vacances ou qui reviendront ce week-end. On s'attend aussi à voir des 25 à 50 ans. Ensuite cela devrait se calmer et rester calme, surtout si le nombre de vaccinés augmente pour approcher les 85%. La vaccination ne protège pas à 100% des infections, mais c'est alors presque toujours bénin. Il faut dédramatiser. En général, cela se limite à: «T'as pas des mouchoirs?». En espérant qu'un variant ne mette pas en péril l'immunité des vaccins actuels.

«Des gens plus jeunes risquent d'être hospitalisés»

Doit-on s'attendre à un gros pic d'hospitalisations?

Lors de la troisième vague en novembre nous avions eu jusqu'à 105 patients Covid. Là, on ne s'imagine pas ça. Des gens plus jeunes risquent de venir, peut-être avec une proportion plus forte de soins intensifs. Mais je ne pense pas qu'on dépassera les 30 au CHEM, et la centaine dans le pays. Grâce à la vaccination.

Avez-vous ajusté la section Covid du CHEM?

Nous avons toujours gardé une section Covid que nous avions réduite à sept lits et que nous avons récemment réaugmentée à 15 lits. Mais on est toujours en dessous. Notre méthode de tests rapides avec un résultat fiable en 15 minutes aux urgences permet d’écarter très vite des cas positifs sans symptômes pour pouvoir mener à bien d’autres interventions.

Le variant Delta change-t-il quelque chose à l’état des patients?

Non mais il infecte plus facilement. Donc une personne qui aurait infecté deux personnes en une soirée en infecte peut être huit.

«Il y a encore du travail»

Faudra-t-il une troisième dose?

Encore s'il s'agissait d'une première injection d'un nouveau vaccin qui protège contre un autre variant. Mais sauf exceptions (cancer, immunodéficience…) tous les vaccinés ont des anticorps. Le boost après quatre cinq mois n'a en général pas d'utilité.

Doit-on imposer la vaccination?

C'est délicat. Mais il faudrait retravailler la sensibilisation, avec les cabinets médicaux. Le médecin traitant jouit d'une plus grande confiance qui peut permettre de rattraper des réfractaires. Le bus est aussi une bonne initiative, peut-être tardive mais qui a aussi eu un certain succès.

Faut-il alléger les mesures pour les vaccinés?

Elle le sont déjà pas mal. J’ai pu en faire l’expérience. Avec le Covid-Check on peut participer à beaucoup de choses avec beaucoup de facilité. On a la possibilité de retrouver une nouvelle normalité avec des soirées sans gestes barrières.

Retirer le masque à l’école vous semble une bonne idée?

Il faut attendre l’officialisation des mesures mais les enfants sont très peu touchés. Bien sûr ils peuvent le ramener à la maison. Si la maison est «safe», ça va, mais si elle compte plusieurs non-vaccinés... Il faut viser les personnes âgées avant tout. On peut imaginer que dans les mois à venir on vaccine les 12, 8, 6 ans peut être que cela fera partie ensuite du packages de vaccins contre les infantiles. Il faudra voir les études. Il y a encore du travail.

(L'essentiel/ Nicolas Martin)