«La plupart font attention, et puis il y a ces scènes...»

Le Luxembourg se déconfine, mais un certain relâchement est-il à craindre? C'est en tout cas ce que dénoncent de nombreux résidents sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Des photos, ainsi que des vidéos captées notamment vendredi soir dans la capitale, montrent une certaine foule réunie autour des terrasses, sans respect des distanciations sociales et port du masque.

Sur les images, on s'aperçoit que seuls les employés, et serveuses en particulier, sont masqués. «La Schouberfouer est annulée, la Fête nationale aussi, les enfants ne peuvent pas voir tous leurs copains à l'école, les parents vivent des temps difficiles... La plupart d'entre nous allons juste bosser et on rentre. Et puis vous voyez ces scènes...», a commenté une jeune fille sur Facebook.

Craintes en marge de la Fête nationale

Contactée par L'essentiel, la police communiquera si des contrôles et verbalisations ont eu lieu. Toujours est-il que le bon sens doit encore primer, même si l'épidémie est en net recul dans le pays pour l'instant. Ces images ont surtout un caractère inquiétant à la veille de la Fête nationale, car même si les grands rendez-vous n'auront pas lieu, ces scènes pourraient bien se répéter...

Pour rappel, il y a quelques jours, des scientifiques du pays avaient indiqué que «le risque de deuxième vague n'est pas une hypothèse, mais un réel danger».

