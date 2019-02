Le policier doit bondir pour éviter le chauffard

Un policier l'a échappé belle, dans la nuit de vendredi à samedi à 2h50. Un contrôle se déroulait route de Longwy, à Schouweiler, quand les agents ont vu débouler une voiture qui roulait trop vite. Un des policiers s'est alors placé sur la chaussée de manière de faire signe au conducteur de s'arrêter. Mais le véhicule a continué à avancer à une vitesse très élevée. Le policier a dû esquiver la voiture pour éviter d'être percuté.

En passant, l'automobiliste fautif s'est aperçu que des policiers étaient là et il a freiné brusquement, pour s'arrêter une cinquantaine de mètres plus loin. Les policiers ont donc finalement pu contrôler le conducteur, qui semblait très nerveux, et ont constaté qu'il était sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Pour couronner le tout, la voiture était équipée de pneus d'été. Elle a été immobilisée par les policiers et le conducteur a été verbalisé.

(L'essentiel)