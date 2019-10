Et toi tu passes où ton samedi soir? Au musée!

«Il y a quelques chose de merveilleux dans le fait de visiter un musée la nuit. Les installations lumineuses se vivent plus intensément», notent Samuel et Lisa, 28 et 29 ans, de passage au Casino Luxembourg, ce samedi soir. De nombreux curieux ont envahi la capitale à l'occasion de la Nuit des musées. Visites guidées et performances étaient au programme.

Sofie et ses enfants Lazar et Loic ont profité de l’événement nocturne pour découvrir les trésors de l’Antiquité qu’abrite le Musée national d’histoire naturelle. «Notre partie préférée lors de la visite guidée? La collection de l’ancienne monnaie luxembourgeoise», s’exclament les deux adolescents de Cessange.

« Je suis venu savourer la culture et j’ai fini par créer une œuvre moi-même »

Jeff et Anna ont eux préféré l’art contemporain au Casino Luxembourg. «Il y a plus de monde que d’habitude, les visites guidées rapprochent les participants. Nous venons d’avoir un long échange avec des étudiants qui, comme nous, sont amateurs d’art contemporain», s’enthousiasme le couple originaire de la capitale.

Au Mudam, les jeux de lumière ont attiré un large public au sous-sol. Grands et petits ont assisté attentivement aux faits et gestes du danseur. Tandis que certains ont préféré observer, d’autres ont testé leur créativité. «J’ai laissé libre cours à mon inspiration. C’est ironique. Je suis venu savourer la culture et j’ai fini par créer une œuvre moi-même», se félicite Yohan en brandissant sa création aux formes géométriques.

(Ana Martins/L'essentiel)