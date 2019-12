Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Tradition Un marché de Noël médiéval à Dudelange

Le marché de Noël traditionnel et médiéval de Dudelange démarre ce vendredi (jusqu'au 15 décembre). Des chalets vous proposent leurs idées cadeaux ainsi que les plats et les boissons typiques de Noël. Une ambiance authentique est annoncée, avec un véritable campement, son feu de camp, sa taverne, son conteur et des mets traditionnels du Moyen Âge. Vous pourrez aussi assister à des concerts sur la scène de la place de l’Hôtel-de-Ville et celle près de l’église, ainsi qu’à de nombreuses animations pour petits et grands.

Esport Un tournoi FIFA 2020 à Belval

«Deux jours de tournoi sur le meilleur jeu de foot du moment». Le Saturn Esch Belval organise ce samedi et ce dimanche un tournoi autour du jeu de football FIFA 2020. Samedi, 128 joueurs (32 groupes de 4 joueurs) s'affrontent. Le top 2 de chaque groupe se qualifie pour les phases finales dimanche. Les 64 joueurs restants se départagent ensuite via une nouvelle phase de groupes, puis une phase à élimination directe.

Art Les galeries tendance s'exposent

Les collectionneurs et les amateurs d’œuvres contemporaines seront à la fête de ce soir, à dimanche, à Luxexpo The Box lors de la Luxembourg Art Fair. Pour cette 4e édition luxembourgeoise, plus de 3 000 œuvres de quelque 80 galeries seront proposées à la vente (sculptures, peintures, photographies…). Des œuvres originales de Picasso et de Jeff Koons seront notamment présentées. Des restaurants, un bar à vin et un espace créatif pour les enfants seront également proposés.

Des œuvres originales de Picasso seront notamment présentées.

Festival Les amateurs de jeux de société à la fête

«Beaucoup d’adultes aiment les jeux de société mais pas lire les règles. Alors ils viennent au Game On!, on leur apprend les règles et comme ensuite ils ont envie de repartir avec le jeu, on en propose à la vente», sourit Jean-Claude Pellin, un des organisateur du festival, qui se tient ce samedi et ce dimanche à la Schungfabrik à Tétange. Les jeux vidéo aussi seront bien représentés. Il faut s'inscrire pour les tournois.

Concert Deux frères légendaires du métal

Les deux frères Max et Iggor Cavalera se produisent ce vendredi à 20h30 à la Rockhal, à Esch-Belval. Au sein de leur groupe de légende Sepultura, ou à travers les différents projets Cavalera Conspiracy ou Soulfly et Killer Be Killed pour l’aîné de la fratrie brésilienne, Max et Iggor Cavalera ont d’ores et déjà marqué l’histoire du metal. Deux ans après leur dernier passage à la Rockhal, les deux frères originaires de Belo Horizonte mettront à l’honneur deux des albums majeurs de leur discographie: «Beneath the Remains» et «Arise», parus respectivement en 1989 et 1991.

«Roots Bloody Roots» de Sepultura:

Commerce Un vide-dressing extralarge à Pétange

Le vide-dressing de ce week-end au centre sportif Bim Diedrich, à Pétange, fera les choses en grand, avec 650 m² de surface d’exposition. Samedi sera consacré aux habits pour enfants et dimanche à ceux pour adultes.

Concert Un jeune rappeur français prometteur

Le jeune rappeur parisien RK partagera ce samedi, à 20h, ses «Rêves de gosse», nom qu’il a donné à son second album paru en avril. RK, qui a récemment fêté ses 18 ans, a dépassé la barre des 200 000 albums vendus, si l’on compte son premier essai, «Insolent».

«Bae» de RK:

(L'essentiel)