Les ventes de terrains et de biens en hausse de 9%

1 923 ventes de terrains bâtis ou non bâtis ont été enregistrées en 2017 contre 1 760 en 2015 et en 2016, soit une hausse de 9% se sont félicités les ministres des Finances, du Logement et de l’Intérieur, Pierre Gramega, Marc Hansen et Dan Kersch, dans une réponse au député David Wagner. Le parlementaire s’interrogeait sur l’efficacité des avantages fiscaux sur la plus-value immobilière mis en place en 2016 et prolongés en 2018.

Les particuliers propriétaires d’un terrain ou d’un bien immobilier depuis plus de deux ans ne sont imposés que de 10% au moment de la vente contre 42% habituellement. Une mesure visant à libérer un marché du logement en tension.

Si les ministres se disent satisfaits de ces bons chiffres - «on peut estimer que l'imposition au quart du taux global devrait avoir eu un effet nettement positif sur l'offre de terrains à bâtir et d'habitations» - ils ne peuvent pas dire avec certitude que c’est cette mesure fiscale qui a boosté la vente de terrains et de biens immobiliers. Manque de recul oblige, à peine 15 mois, «il n'est pas possible de procéder à une analyse avant fin 2020».



(mc/L'essentiel)