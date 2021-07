«Écrire me permet de relâcher un peu la pression»

L’essentiel: Pouvez-vous vous présenter?

Angel Cara: Je m’appelle Angel Cara, j’ai 22 ans. Je suis musicienne et artiste. Je suis également mannequin depuis l’âge de 14 ans, mais aujourd’hui la musique est ma priorité.

Depuis quand faites-vous de la musique?

J’ai commencé à l’âge de 7 ans, j’étais au conservatoire d’Esch-sur-Alzette. J’ai étudié le violoncelle et le piano. J’ai fait du solfège pendant six ans, du musical et du théâtre, et le chant a toujours été une passion.

Vous écrivez vos textes, où trouvez-vous l’inspiration?

J’ai commencé avec de petites histoires, seulement pour moi, puis des poèmes, puis des chansons. L’inspiration vient de mon passé, ou des gens que je rencontre. C’est mon moyen d’expression, ça me permet de relâcher la pression. Trois singles sont déjà sortis. Prévoyez-vous de sortir un EP ou LP?

Oui, j’ai prévu de sortir un EP à la fin de l’année. On est en train de le finaliser.

Votre premier single a directement tourné en radio. Quel sentiment cela procure-t-il? Oui, c’est excitant et très motivant. Il m’est arrivée d’entendre «Forgiveness» alors que j’étais dans le bus. D’ailleurs c’était sur «L’essentiel Radio»!

Le clip de «Forgiveness» est sorti en mars dernier. Comment avez-vous travaillé dessus?

Le réalisateur, Navid Razvi, est également mon manager. J’ai apporté l’histoire et il s’est chargé du clip.

Vous jouez au Screaming Fields ce samedi. A quoi peut-on s’attendre?

J’ai prévu de chanter trois morceaux, dont «Forgiveness» et une nouvelle chanson intitulée «One Day». Je suis super excitée à l’idée de chanter en live. J’ai beaucoup répété pour cela.



Screaming Fields



Samedi, 18 h 30, au Rockhal Garden, à Esch-Belval. Entrée libre sur réservation.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)