Le prix des sacs en plastique augmente

Deux centimes d'euro. C'est l'augmentation du tarif des sacs en plastique légers à partir de ce mois de janvier, indique Valorlux. En collaboration avec les représentants de la grande distribution, il passe ainsi de 3 à 5 centimes d’euro pièce. Les anciens sacs en plastique légers au tarif de 3 centimes d’euro pièce seront disponibles aux caisses de chaque magasin jusqu’à épuisement de son stock respectif. La transition se fera donc progressivement dans les différents magasins du pays.

La liste des enseignes participantes:

http://prevention-valorlux.lu/eco-sac/enseignes-participantes/

Avec le message «Please forget me» qui s'affiche sur les nouveaux sacs, l’objectif reste d’inciter le consommateur à limiter sa consommation de sacs en plastique et de l’encourager à utiliser des sacs réutilisables. Une personne faisant ses courses une fois par semaine dans un supermarché pour sa famille peut utiliser jusqu'à douze sacs en plastique légers, soit près de 50 sacs par mois et plus de 600 sacs par an. Un sac en plastique léger à usage unique a une durée d’utilisation de 30 minutes en moyenne, sans oublier les dégâts qu’il peut provoquer sur la faune et la flore s’il est jeté dans la nature.

Des objectifs précis à atteindre

Afin de contribuer à la prévention des déchets en plastique, la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages impose de réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers au Luxembourg. Au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger ne pourra être fourni gratuitement dans les magasins. Il s’agira également de ne pas dépasser une consommation de 90 sacs en plastique légers par habitant et par an au 31 décembre 2019, puis 40 sacs par habitant et par an au 31 décembre 2025. À noter que la consommation actuelle de sacs en plastique s’élève en moyenne à 140 sacs en plastique légers par an et par habitant.

Le sac réutilisable tel que l’éco-sac est une alternative plus économique et surtout plus écologique. Au Luxembourg, depuis l'introduction de l'éco-sac, le recours à environ 829 millions de sacs en plastique légers à usage unique a pu être évité. Soit une économie de 5 651,2 tonnes de plastique ou de 12 568 925 litres de pétrole (Sources – Eco-conseil s.à.r.l. – 14e sondage Eco-sac – sondage 2017).



(L'essentiel)