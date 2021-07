Luxair a connu un début d'année très difficile

De janvier à juin 2019, Luxair avait fait voyager 687 844 passagers. Lors des six premiers mois de 2020, ce chiffre est tombé à 228 621, en raison de l'effondrement du trafic quand la pandémie est arrivée en Europe. Au premier semestre 2021, c'est encore pire: 133 069 personnes seulement ont pris place à bord d'un avion Luxair, soit 42% de moins que sur la même période en 2020 et 81% par rapport à 2019, avant la crise, quand tout allait bien.

Le fret va bien



Dans le même temps, LuxairCargo se porte bien, avec 560 525 tonnes de marchandises transportées, contre 426 462 tonnes en 2020 et 433 476 en 2019.

La compagnie aérienne luxembourgeoise note que la demande pour les voyages d'affaires et les vols avec connexion est faible et que les voyages restent contrariés par de nombreuses restrictions. Ainsi, entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2021, le nombre de voyageurs d'affaires s'est effondré de 86%. Le nombre de passagers pour des vols avec connexion a chuté d'autant, quand celui des gens voyageant pour leurs loisirs a baissé de 45%.

Vers le soleil

Du côté de LuxairTours aussi, le premier semestre a été compliqué, mais le tour opérateur a rebondi par rapport à 2020. Ainsi, du 1er janvier au 30 juin de cette année, 148 525 personnes sont parties en vacances avec LuxairTours, deux fois plus que les 74 085 du premier semestre 2020 mais toujours 45% de moins que les 271 745 voyageurs de 2019. Le voyagiste note une demande pour ses voyages vols+hôtels avec tests PCR pris en charge. Le nombre de clients LuxairTours baisse plus fortement (-49%) sur les voyages hors de l'espace Schengen que ceux qui restent au sein de cette zone (-24%).

Côté destinations les plus demandées, les clients partent chercher le soleil surtout au Portugal et en Espagne. Porto, Lisbonne et Nice sont sur le podium pour les vols Luxair. Palma, Faro et Malaga trustent les trois premières places chez LuxairTours.

(jw/L'essentiel)