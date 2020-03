Une personne dans un état critique, 26 cas dans le pays

Parmi les nombreuses annonces du Premier ministre Xavier Bettel et de la ministre de la Santé Paulette Lenert, une se révèle particulièrement notable. Un des patients infecté se trouve dans un état critique au CHL. Il s'agit d'une personne âgée de 94 ans.

Le Luxembourg comptait 26 cas jeudi soir, alors que douze nouvelles infections avaient déjà été annoncées dans la matinée de jeudi. Cela montre une progression de l'épidémie à un rythme exponentielle, à l'image des pays voisins, la France et l'Allemagne en tête.

Cela pose aussi la question du dépistage, la maladie étant sans symptôme chez de nombreuses personnes. «Si l’on peut s’attendre à ce que jusqu'à 70% de la population soit contaminée, la plupart le vivront sans être en danger», a indiqué la ministre de la Santé.

Des statistiques rassurantes?

Si on rapporte le nombre de morts au nombre total de cas officiellement recensés, le Covid-19 tue environ 3,5 % des malades diagnostiqués. Les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus à risque, avec un taux de mortalité de 14,8 %. Jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité reste très bas (0,2 %). Il passe à 0,4 % chez les 40-49 ans, à 1,3 % chez les 50-59 ans et à 3,6 % chez les 60-69 ans. Les 70-79 ans sont également vulnérables avec 8% de mortalité.

Des statistiques issues des première études en Chine qui sont à nuancer. Nombre de malades qui décèdent, souffraient également de pathologies annexes et la mortalité diffère d'un pays à l'autre. Le coronavirus pourrait même ne pas être systématiquement la cause de la mort, et le pourcentage de décès attribué à l'infection pourrait diminuer au fil des mois.

