Trains supprimés entre Arlon et Luxembourg

Les personnes qui empruntent le train entre Arlon et Luxembourg ont dû faire face à une situation compliquée vendredi matin.

Un souci sur la ligne 50 a entraîné plusieurs suppressions et retards de trains. D'après les CFL, les difficultés de circulation ont été causé par «un problème technique».

#CFLINFOS50 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Arlon, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Arlon et Luxembourg.