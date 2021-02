Le chanteur luxembourgeois Fausti est mort

C'est un monument du patrimoine culturel luxembourgeois qui s'est éteint. Le chanteur Fausti est mort à l'âge de 80 ans, annoncent ce samedi soir nos confrères de RTL. Ses titres sont devenus des incontournables de la fête au Grand-Duché. Les causes du décès du chanteur né dans la capitale le 24 juillet 1940 n'ont pas encore été révélées.

Fausti écumait les salles de concerts et les salles de fêtes depuis plus de 60 ans. Il a plongé dans la musique dès l'enfance, et est devenu professionnel à l'âge de 15 ans. D'abord à Lugano, puis comme chanteur ou batteur dans divers groupes, auprès notamment de Jean Roderes. Il tourne au Luxembourg et en Suisse, mais aussi en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

De l'Eurovision aux fêtes populaires

Il a même, d'une certaine manière, remporté l'Eurovision. La compétition était organisée à la villa Louvigny à Luxembourg, en 1966, le Grand-Duché ayant remporté l'édition précédente avec France Gall. Udo Jürgens a gagné au Grand-Duché, avec «Merci Chérie». Fausti jouait alors de la batterie dans le grand orchestre qui accompagnait les chanteurs.

Fausti part ensuite à la conquête de l'Allemagne, où il se fait connaitre avec une parodie de «Pretty Belinda», de Chris Andrews. Il continuera ensuite à chanter en allemand, sortant un premier disque en luxembourgeois en 1983, «Fuesparty mam Fausti». Il n'avait depuis jamais quitté les fêtes populaires luxembourgeoises.

(L'essentiel)