La «Gëlle Fra» règnera sur une place sans voiture

C'est probablement un des endroits les plus prisés par les touristes qui visitent Luxembourg-Ville. La place de la Constitution, où se trouve l'obélisque de la «Gëlle Fra», symbole de liberté et de l'indépendance du Grand-Duché, extrêmement fréquentée lors du feu d'artifice de la fête nationale ou encore lors du marché de Noël, présentera un tout autre visage dans les années à venir.

«L'aménagement actuel (de la place de la Constitution) en parking pour voitures et arrêt pour bus touristique, valorise en effet peu son potentiel urbanistique», a reconnu François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics dans une réponse parlementaire à une question du député Déi Gréng, François Benoy. «Un groupe de travail, où siègent la ville et l'État, s'est fixé pour mission de revaloriser cet endroit», cher aux Luxembourgeois.

Pour transformer la place de la Constitution en «véritable espace public», un concours de six mois sera lancé très prochainement avec les objectifs suivants: mettre en valeur le monument de la «Gëlle Fra» et «sur demande de la ville», y intégrer un ascenseur qui relira la place à la vallée de la Pétrusse. Un souci particulier sera également accordé à la «mobilité douce». D'ici quatre ans, on ne devrait donc plus y trouver la moindre trace de véhicules motorisés et les espace de stationnement réservés aux bus seront déplacés.

Si dans la question parlementaire, l'année 2023 est évoquée avec «un réaménagement soutenue par la Ville de Luxembourg... après l'achèvement de l'extension du parking Knuedler en 2023», Dany Frank, chargée des relations publiques au ministère de la Mobilité et des Travaux publics a précisé à L'essentiel au téléphone, ce vendredi après-midi, «qu'aucun calendrier précis n'était encore défini» ajoutant que «cela dépendra des résultats du concours».

La présence de bus à proximité de la «Gëlle Fra» sera de l'histoire ancienne place de la Constitution.

Plus aucune voiture ne pourra plus, non plus, s'y garer. Pour le plus grand bonheur de ce touriste anglophone qui regrettait justement cette situation, le 27 mars dernier.

(fl/L'essentiel)