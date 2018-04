Xavier Bettel «a trop peu parlé de logement»

Les réactions n'ont pas tardé après le discours sur l'état de la Nation, prononcé mardi à la Chambre par le Premier ministre Xavier Bettel. Sans surprise, les membres de la majorité se sont dits convaincus. Eugène Berger, membre comme Xavier Bettel du DP, a estimé que le discours était «un bilan»: «Où en sommes nous après quatre ans et demi? Nous sommes sur des bases solides pour préparer l'avenir du pays et des générations à venir, a-t-il martelé. On a préparé le terrain pour ce qui va suivre». Selon lui, le Premier ministre «a aussi démontré que les mesures visaient à assurer un quotidien meilleur à nos concitoyens». Concrètement, le chef du gouvernement aurait par exemple «bien cerné quelques dossiers comme celui de la famille».

Le LSAP, par la voix de son chef de fraction à la Chambre, Alex Bodry, salue «une intervention sobre et non polémique». Le Premier ministre «a bien fait de ne pas se lancer dans des annonces à gogo», reprend Alex Bodry, qui qualifie de «caduque» la polémique déclenchée par le CSV et l'ADR sur les finances publiques. Enfin, Henri Kox (Déi Gréng) «croit que ce gouvernement avec les Verts a fait son travail, à commencer par les finances publiques qui sont stabilisées». «Même s'il reste des problèmes de logement, de mobilité et environnementaux, les bases sont prêtes pour l'avenir du Luxembourg», développe-t-il.

Le logement trop peu évoqué selon l'opposition

Évidemment, le son de cloche est différent du côté de l'opposition. Claude Wiseler, chef de fraction CSV, a entendu «un état de la Nation relativement décevant». Selon la tête du liste du parti aux prochaines législatives, «le Premier ministre n'a pas développé de vision, pas de perspective d'avenir. Il n'a pas répondu aux questions que se posent les gens aujourd'hui car il n'a guère été question de logement, de santé, et ainsi de suite». Selon lui, «la croissance va de pair avec la possibilité de développer la mobilité, le logement, d'implanter des entreprises. Il n'a pas parlé des conséquences du développement de ce pays. Or, c'est un challenge essentiel des cinq à dix prochaines années».

«C'était un discours très court et très superficiel, a de son côté dénoncé Marc Baum, de Déi Lénk. Aucun des grands sujets n'a été traité». Il reproche notamment à Xavier Bettel de ne pas avoir suffisamment évoqué les inégalités sociales et la question du logement. Enfin, Gast Gibéryen, pour l'ADR, estime qu'il s'agissait d'un «discours de campagne électorale» à moins de six mois des législatives. «Il n'y a pas de problème au Luxembourg, tout le monde est content», a-t-il ironisé, reprochant aussi au Premier ministre d'avoir trop peu parlé de logement.

(Patrick Théry/L'essentiel)