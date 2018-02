«N'importe qui» peut encore être coach sportif

En mars 2016, les ministères de la Santé et des Sports avaient mis sur pied des groupes de travail chargés de plancher sur l'encadrement des activités de fitness. «Il est urgent de légiférer», jugeait alors Thomas Nielsen, président de l'Association luxembourgeoise des entraîneurs, coachs sportifs et personal trainers (Alecspt). Deux ans plus tard, l'urgence est la même et pourtant rien n'a encore bougé. «Statu quo. La porte de l'éducation physique reste ouverte à n'importe qui, c'est la jungle», peste M. Nielsen.

Selon lui, le Luxembourg compte aujourd'hui «une trentaine» de coachs diplômés mais «plusieurs dizaines» d'autres qui ne le sont pas. «On parle de sport, de physique. Nous avons la santé des clients entre les mains, ça s'apprend. La Sécurité sociale ne doit pas fermer les yeux car les clients mal encadrés arrivent ensuite chez le kiné», poursuit celui qui est aussi gérant de la société Coach at Home et qui réclame, a minima, un diplôme universitaire pour devenir coach sportif, dans un club de fitness ou en indépendant.

Une question d'image

«Nous reconnaissons la nécessité d'agir et que le diplôme ne doit pas être bradé, mais on ne peut pas réglementer pour l'instant», réagit Rob Thillens, commissaire du gouvernement à l’Éducation physique et aux Sports. Des directives européennes sur la libre circulation des personnes surpasseraient en effet la possibilité de légiférer au niveau national. «Quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine peut s'installer n'importe où en Europe sans uniformité de diplôme», détaille-t-il.

Le gouvernement mène donc «une politique de petits pas» mais confirme que le sujet est important et reste à l'agenda. «Nous voulons officialiser plus de métiers du sport», ajoute même Rob Thillens. «C'est l'image du métier de coach sportif qui est en jeu», martèle Thomas Nielsen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)