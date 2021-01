Quel financement pour les cinq ORT au Luxembourg?

Plus que jamais sous le feu des projecteurs, ces derniers mois, depuis qu'il est devenu plus compliqué de voyager à l'étranger en raison de l'épidémie de Covid-19, les cinq offices régionaux du tourisme (ORT) sont désormais scrutés de près au Luxembourg. «Comment fonctionnent ces organismes et quelle est leur situation financière?», s'est demandé la députée Stéphanie Empain (Déi Gréng) dans une question parlementaire adressée au ministre du Tourisme Lex Delles (DP).

Selon le ministre du Tourisme, les cinq ORT du Luxembourg reçoivent chaque année une enveloppe globale qui doit couvrir les rémunérations, le fonctionnement et la réalisation de projets. Pour l'année 2021 à venir, on apprend ainsi que la somme de 1 855 371 euros sera allouée par la direction générale du Tourisme, soit une augmentation d'1% par rapport à l'année 2020 et de 1,1% par rapport à l'année 2019.

Au niveau des effectifs, Lex Delles ajoute encore que chaque office régional du tourisme dispose d'un gestionnaire et de deux à trois coordinateurs touristiques. Parmi les cinq ORT, certains organismes, mais pas tous, peuvent également compter sur du personnel qui se charge du secrétariat.

Les ORT qui sont porteurs de projets du type «Interreg» ou «Leader» peuvent également présenter des effectifs plus élevés, afin de mener à bien ces projets. «Les frais de personnel supplémentaires issus de ces projets sont couverts intégralement ou en partie par les budgets respectifs desdits projets», complète encore le ministre du Tourisme. Et de conclure: «La crise sanitaire que nous vivons actuellement constitue un défi majeur pour tous les acteurs touristiques», et ce compris les ORT.

(fl/L'essentiel)