Un quartier participatif et écolo au «Rout Lëns»

3 000 nouveaux habitants sont attendus à Esch-sur-Alzette sur le site «Rout Lëns», «Lentille Terres-Rouges» en français, une friche de 10,5 hectares depuis 1977 et la fin de l’activité sidérurgique. Le développeur immobilier IKO a présenté, ce jeudi à la presse, ce qui deviendra d’ici peu un futur quartier durable et innovant le long de la rue d’Audun, et non loin du stade de la Jeunesse Esch. Une présentation qui intervient le même jour que celle des ateliers de conception urbanistique pour les friches voisines d'Esch-Schifflange.

«Ce site et ses anciens bâtiments industriels sont une véritable opportunité», a souligné Éric Lux, CEO du développeur immobilier IKO. «Nous voulons le faire entrer dans le XXIe siècle. Il est hors de question que les futurs habitants le quittent le matin pour seulement y revenir le soir. Les villes-dortoirs, c’est terminé. Notre idée est d’y emmener une vraie vie sociale à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles. La dépollution et la démolition de certains bâtiments commencera d’ici la fin de l’année. Nous conserverons les halles des turbines et des soufflantes, le magasin TT, le poste d’aiguillage et le mur d’enceinte pour leur donner une architecture contemporaine de qualité. La construction d’une nouvelle école sera le premier élément de cette évolution».

L’enquête est lancée

Initié il y a 20 mois, le projet «Rout Lëns» se concrétise aujourd’hui avec la collaboration d’ArcelorMittal et la ville d'Esch-sur-Alzette. «C’est un projet phare au niveau de l’écologie», reconnaît Martin Kox, échevin du Développement urbain et de l’Environnement. «Économie circulaire, transports apaisés, tous les ingrédients sont réunis pour séduire nos habitants à qui il appartiendra d’intégrer ce site au reste de la ville. L’eau, le climat, et le logement mixte accessible à toutes les bourses sont au cœur de ce projet au très haut potentiel».

«Ce projet est un laboratoire réaliste», conclut Sébastien Moreno-Vacca, architecte au bureau A2M, actif en Belgique, à New York et à Lisbonne. «Grâce à des ateliers participatifs (le 27 avril et le 11 mai), les citoyens vont nous indiquer comment ils voient le site évoluer. Le patrimoine et l’identité de ce site sont fantastiques. On est là pour créer du lien entre deux quartiers existants. L’humain est au centre du projet et c’est très excitant de pouvoir construire le monde de demain». C’est désormais aux citoyens de faire entendre leur voix et partager leurs idées en participant à l’enquête accessible sur routlens.lu qui se clôturera le 7 avril 2019.

