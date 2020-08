L'alerte orange à la canicule étendue à samedi

Si vous rêviez d'un peu de frais, il va falloir prendre votre mal en patience. La journée de samedi va en effet ressembler à celle de vendredi. MeteoLux a émis vendredi une nouvelle alerte orange à la chaleur valable samedi de 10h à 20h pour l'ensemble du territoire national. Comme pour l'alerte de vendredi, les températures culmineront entre 33 et 35°C.

Et ça ne s'arrangera pas par la suite. De dimanche à mardi, MeteoLux prévoit déjà des températures comprises, au plus chaud de la journée, entre 34 et 36°C. Et ne comptez pas sur la nuit pour frissonner. La température ne descendra plus sous les 20°c avant un certain temps. Au plus frais, ou plutôt au moins chaud, des journées de samedi et dimanche, il fera 20 à 22°C. Lundi et mardi, on passe à 21 à 23°C...

Autant dire qu'il faudra être vigilant lors de cette canicule qui s'installe. Restez à l'intérieur et au frais autant que possible, hydratez-vous et n'oubliez pas les personnes fragiles ou isolées de votre entourage.

(jw/L'essentiel)