Ivre et sans permis, il percute une autre voiture

La soirée a été mouvementée pour les services de secours du Luxembourg, avec plusieurs accidents de la circulation au compteur. En tout, six personnes ont été blessées sur les routes en quelques heures. Ainsi, la police rapporte un accident survenu vers 22h20, à Bissen. Deux voitures sont entrées en collision frontale, rue de Mersch. Un des chauffeurs était coincé dans son véhicule et a dû être soigné sur place par les ambulanciers. Vérifications faites, il était sous l'influence de l'alcool et frappé d'une interdiction de conduire. L'autre conducteur n'a été que légèrement blessé.

Selon le 112, la série d'accidents a commencé à 17h27 sur la N12 entre Drinklange et Wilwerdange. Une voiture a été accidentée, le conducteur blessé et pris en charge par une ambulance de Troisvierges. Une demi-heure plus tard, dans le Pulvermühle, à Luxembourg, un autre accident survenu à 18h06 a fait un blessé. Toujours dans la capitale, un autre blessé a été signalé par les pompiers dans le Rollingergrund, à 20h35.

Enfin, route de Thionville, à Howald, une moto et une voiture sont entrées en collision à 21h38, indique la police. Le motard est tombé au moment de l'impact et a été légèrement blessé. Les secouristes ont commencé à la soigner sur place avant de le transporter à l'hôpital. La circulation a été perturbée environ une heure, le temps de prendre le motard en charge.

(jw/L'essentiel)